Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Devletimizin ve Mehmetçiğin sonuna kadar...

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresini yaptı.Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Sultan Abdulhamit Han'ın torunu Osman Kayıhanoğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız, İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hepinizi selamlıyorum, Yeniden Refah Partimizin Kayseri 1. olağan ilk kongresi hayırlı olsun. Cenabı Allah bu kongremizi Kayseri'de Yeniden Refah sancağını, milli görüş sancağını en yüksek uçlara dikmemize vesile olacak bir toplantıya geçelim. Allah hepinizden razı olsun, her zaman ifade ettiğimiz gibi Cenabı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu salonlar menfaat için dolmuyor, bu salonlar kişisel beklentiler için dolmuyor, bu salonlar şöhret için dolmuyor. Bu salonlar Halep'te enkaz altında inleyen yavruları kurtarmanın aşkıyla doluyor, bu salonlar mazlumun hakkını korumanın, mazlumun hakkını mazluma teslim etmenin aşkıyla doluyor Elhamdulillah. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu salonlar davamızın bereketiyle doluyor. Bu salonlar Erbakan hocamızın bereketiyle doluyor bu salonlar Yeniden Refah partimizi dizinin dibinde dualarla kurduğumuz Hacı Bayram Veli hazretlerinin, Eyyüp El Ensari Hazretlerinin ve cennet mekan Sultan Abdulhamid Han hazretlerinin bereketiyle doluyor Elhamdulillah. Bu akşam Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında ki bu muazzam salonlar bu insan selveri artık Yeniden Refah'ın gümbür gümbür geldiğini ispat ediyor ve müjdeliyor elhamdulillah. Bizlere ne için çalışmamız gerektiğini, nasıl çalışacağımızı ve bu çalışmaları yaparken hangi güçlerle mücadele etmek zorunda olduğumuzu en mükemmel bir şekilde öğreten, bizleri şuurlu Müslüman olarak, şuurlu milli görüşçüler olarak, şuurlu dava erleri olarak yetiştiren merhum liderimiz Erbakan Hocamıza Canab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenabı Allah bizleri ona layık evlatlar layık dava erleri eylesin ve kendisine cennetinde en yüksek yerlere ulaştırsın inşallah. Çok değerli Kayseri'liler çok değerli Milli görüşçüler bilindiği üzere Türkiye Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz günlerde bir sınır ötesi askeri operasyon gerçekleştirdi, burada ki terör hedeflerinin imha edilmesi sınır güvenliğimizin sağlanması Ülkemizin Vatanımızın korunması için Türk Silahlı Kuvvetleri burada bir operasyon gerçekleştirdi. Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüşçüler olarak bütün milletimizle birlikte Hükümetimizin Devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin bu operasyonda sonuna kadar arkasında durduk. Cenabı Allah Mehmetçiğimizin daima korusun ve ordumuzu daima muzaffer eylesin, Cenabı Allah Devletimize, Ülkemize, Milletimize zeval vermesin. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi Milli Görüşçüler olarak bizler Vatan için, Ülkemiz için, Bayrağımız için, davamız için her zaman şehit olmaya hazırız. Bir önemli hususa daha değinmek istiyorum; Bölgemizin bugün ki haline gelmesinin Suriye'nin kuzeyinin bu şekilde karışmasının Irak'ın bu şekilde karışmasının, bölgemizde ki terör örgütlerinin bu şekilde palazlanmasının ilk adımı Amerika'nın ırak işgalidir, bu gerçeği çok iyi bilmemiz ve altını çizmemiz gerekir. Bölgede bizzat Amerika tarafından otorite boşluğu oluşturulmuş, terör örgütlerinin palazlanması için en ideal ortam bizzat Amerika tarafından oluşturulmuş ve Irak bölünerek Suriye karıştırılıp iç savaş çıkartılarak bugün ki terör örgütlerinin başımıza bu derece dert olmasının yolu bizzat Amerikan yönetimi tarafından açılmıştır" diye konuştu.Osman Kayıhanoğlu ise, "Sizlere uzaklardan selam getirdim Suriye'den, Filistin'den, Gazze'den ve Doğu Türkistan'dan selamlar getirdim. Ülkemizde binlerce yıllık medeniyet birikimi ve Devlet geleneği olan bir Ülkedir Dünyada bu seviyeye gelen çok az Ülke vardır, sahip olduğumuz bu büyük değerin kıymetini bilmek zorundayız. Ülkemizi yıllarca temsil eden değerleri unutturmaya çalıştılar ama artık hakikatler eskisi gibi örtülmüyor. Siyonizmin orta doğuda sinsi planlarını en iyi bilen rahmetli Erbakan hocamızdı. Amerikanın planlarını en iyi bilen rahmetli Erbakan hocamızın seneler önce yapmış olduğu konuşmaları dinlediğimizde bugünleri o zamandan nasıl gördüğünü hayret edeceksiniz" dedi. - KAYSERİ