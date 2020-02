Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı andı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan ile ilgili, "Erbakan demek bereket demektir. Çünkü O'nun temel düsturu, 'Cenabı Allah'ın tüm insanlar için bahşettiği nimetler insanlar arasında adil bir şekilde paylaşılsın, dünya üzerindeki her bir insan emeği ve alın teri karşılığında hakkını eksiksiz bir şekilde alsın, bolluk ve bereket içerisinde yaşasın" dedi.

Vefatının 9. yıl dönümünde anılan Milli Görüş'ün kurucusu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için anma programları düzenleniyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, "Vefatından bu yana tüm anma programlarımızda ifade ettiğimiz gibi; bizler bu programları sadece merhum liderimizi anmak için gerçekleştirmiyoruz; bu programlar vesilesiyle; Erbakan Hocamızın 50 yıl önce başlattığı yürüyüşün bugün hala devam ettiğini ve kıyamete kadar devam edeceğini tüm dünyaya müjdeliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KONUŞTUĞUNU YAPAN ERBAKAN"

Fatih Erbakan, "Bugüne kadar bitmeyen mücadelesiyle, yeni bir dünya hedefiyle, aldanmayan ve aldatmayan kişiliğiyle, konuştuğunu yapan anlayışıyla andığımız Erbakan ,Bu sene de 'Erbakan Demek Bereket Demek' başlığıyla andık" dedi.

"ERBAKAN DEMEK HAKK'IN HAKİM OLMASI DEMEK"

Necmettin Erbakan'ın adının anıldığı yerde hakkın, adaletin ve bereketin konuşulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Fatih Erbakan, "Sömürü ortadan kalksın, paylaşımda adalet sağlansın. Gelir ve servet dağılımı hem ülkemizde, hem de bütün dünyada adil olsun.Kimsenin üretmeden, emek harcamadan, başkalarının sırtından zenginleşme ve tüketme hakkı olmasın. Ülkemizde ve tüm dünyada nimet-külfet dengesi adaletli bir şekilde tesis edilsin. Bunlar, Erbakan Hocamızın zihniyetini tanımlayan temel cümlelerdir. Bundan dolayı Erbakan demek, Hakk'ın hakim olması demektir. Erbakan demek; milletin hakkını gasp eden, milleti sömüren anlayışa karşı çıkmak ve bunun için gerekirse bedel ödemeye hazır olmak demektir. Erbakan demek; paylaşımda adaleti hiçe sayan, 'biz sizin sırtınızdan zengin olacağız, siz bizim verdiklerimize razı olacaksınız' diyen düzene dur demek ve adil paylaşımı esas alan, yeni ve adil bir ekonomik düzeni kurmak demektir"açıklamasını yaptı.

ERBAKAN'DAN AĞIR SANAYİ HAMLESİ

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"1950'lerin Türkiye'sinde, toplu iğne dahi üretilemezken,1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek yüzde yüz yerli motor fabrikası olan Gümüş Motor'un kurulması.1970'lerin Türkiye'sinde, 'biz tarım ülkesiyiz, biz ancak domates-biber şeftali üretebiliriz' denilen Türkiye'de, Ağır Sanayi Hamlesi'nin gerçekleştirilmesi… Bugün Anadolu'da hangi fabrikayı görseniz, Erbakan Hocamız'ın 'Ağır Sanayi Hamlesi' nin eseridir. Makine Sanayi, Elektro Mekanik Sanayi, Aselsan, TÜMOSAN, TAKSAN, Şeker Fabrikaları, Çimento Fabrikaları,Dokuma Fabrikaları,Gübre Fabrikaları ve diğerleri.

Tüm bu tesisler bu ülkenin doğusunu batısından ayırt etmeden, her köşesine adaletli bir şekilde dağıtılmıştı. Erbakan Hocamızın bu tarihihamlesiyle; işsizliğe mahkum edilmiş bu aziz millet, alın teriyle kazanacağı fabrikalarda çalışmaya başlamış, bereket tüm ülkeyi adeta bir baştan diğer başa kuşatmıştı."

"PES ETMEYEN, VAZGEÇMEYEN BİR ERBAKAN"

54. Hükümet döneminde Başbakan Erbakan'ın yaptıklarının hala unutulmadığı ve geçilemediğini vurgulayan Fatih Erbakan, "54. Hükümet'te100 alanın bir yılda 200 alması için,hatta 300 alması için, Hans'a gideni Hasan'a vermek için, rantiyeye gideni Anadolu insanına vermek için gereken anlayışı,iradeyi, projeyi ve uygulamayı ortaya koydu Erbakan Hocamız. Erbakan Hocamızın bu hamlelerine karşı her türlü zorluğu çıkaran, her türlü engeli oluşturan, bu ülkede fabrika kurulmasın, üretim olmasın, bu ülkenin insanları borca-faize-namerde esir olsun, işsiz ve aç kalsın diye her türlü oyunu oynayan mihrakların dikkate almadıkları bir şey vardı: Karşılarında bir"Erbakan"vardı; pes etmeyen, vazgeçmeyen, tehditlere boyun eğmeyen, tek başına da kalsa mücadeleye devam eden bir Erbakan" şeklinde konuştu.

54. HÜKÜMETTE YAPTIKLARI HALA AŞILAMADI

54. Hükümet döneminde Denk Bütçe oluşturularak dış güçlerin borç faizi haracının, 'Havuz Sistemi' ile rantiyenin haracının kesildiğini, zarar eden KİT'ler Milli Görüş gelince kâra geçtiğini ifade eden Erbakan, elde edilen kaynakların yandaşa-partiliye-akrabaya değil, tüm millete aktarıldığını hatırlattı: İşçiye emekliye, memura yüzde 100 zamlar yapıldı. Böylece Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük bolluk ve bereket dönemi yaşandı. 'Erbakan demek, Bereket demek' gerçeği apaçık ortaya çıktı" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen "Erbakan'ı Anma ve Anlama" programı ile 27 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Sekapark'taki Kongre Merkezi'nde anılacak.