Haberler » Politika » Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Narin Develi'yi Ziyaret Etti - Haber

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Narin Develi'yi Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Develi İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

13.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:12Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Narin Develi'yi Ziyaret Etti
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İl Başkanı Önder Narin'i İlçe Başkanı Kemal Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Söbe ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin "Bugün Develi ilçemizi ziyarete geldik, Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlığı olarak, Kemal başkanımızı ziyarete geldik. 17 Kasımda Arena Stadında düzenleyeceğimiz 1. olağan kongremizi, demokrasi bayramımıza Develi halkını davet etmeye geldik. Bu konuda Develi'deki çalışmalarından dolayı Kemal Yıldız başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, hazır bir teşkilat bulduk, güzel bir ilçe binası bulduk kendileri bizimle ilgilendiler sağ olsunlar, var olsunlar, Yeniden Refah Partisini Develi ilçesinde layıkıyla temsil ettiklerini gördük dolayısıyla Develi'de Yeniden Refah var, Türkiye'de Yeniden Refah var diye bize mesajlarını verdi. kendilerine teşekkür ediyorum."dedi

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız "Sayın Önder Narin başkanımıza teşekkür ediyoruz ziyaretlerinden dolayı. Gerekenleri kendileriyle istişare ederek, konuyu izah ettik bundan sonra Develi'de her şey teşkilatlarda ve yönetimlerde güzel olacak. Kendilerine Develi'ye geldikleri için çok teşekkür ediyorum, verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Refah Partisi, Kayseri, Ankara, Develi, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
12:30 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Açıklaması
12:28 CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker Açıklaması
12:20 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
12:24 Bahçeli, ABD'nin Türkiye ile müttefiklik ilişkisini değerlendirdi
12:12 MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
18:56 AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:37:01