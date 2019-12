Yeniden Refah Partisi il başkanları toplantısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tam manasıyla yerli ve milli olmasa da, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da, girişimini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz" dedi.



Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan önderliğinde 2019 yılının son il başkanları toplantısında bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 2019 yılı içerisinde son il başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi. Gelecek dönemlerdeki planları ve yoğun çalışma programından da bahseden Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, 1 senelik süre zarfında Türkiye genelinde kendisinden umulandan çok daha üst seviyede bir çalışmayı ortaya koydu. Bu çalışmalarını 17 Kasım'da Ankara'da yaptığı tarihi büyük kongresiyle taçlandırdı. Bu büyük kongre, Yeniden Refah Partisinin daha çok yeni bir parti olmasına rağmen iktidara oynayan, başa güreşen bir parti olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. 17 Kasım kongresi bütün milletimize 'Artık umut var' dedirtti" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni kurulan ve kurulmakta olan partiler hakkında da açıklamalar yapan Erbakan, "Hükümet ve devlet boğazına kadar borca esir edilmiş. Muhalefet partisinden gelen İstanbul Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki sene 1 milyar dolar belediyeyi borçlandırmak üzere, belediye meclisinde karar çıkartıyor. Her geçen gün Avrupa'daki ülkelerde düşük faizli borç ve kredi bulabilmek için dolaşıyor. Yeni kurulan ve yeni kurulacak olan partilerin başındaki insanları da, 'Biz daha kolay ve daha çok borç buluruz. Bizim Amerika ve İngiltere'yle ilişkimiz daha iyi. Daha düşük faizle borç ve kredi buluruz' diyor. Dolayısıyla bizim 'Yeniden Refah Partisi ve diğerleri' sözümüzün ne kadar anlamlı ortaya koyan bir gerçek. Hepsi borç, hepsi faiz, hepsi borç ve faiz ekonomisinin peşinde olan durumdalar. Yeniden Refah Partisi, 'Biz, borç ve faiz ekonomisi yerine; üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Kaynak bulmak için; borç, devlet kuruluşu satma gibi yöntemler uygulamayacağız. Cenabı Allah'ın verdiği zenginliklerimizi kaynağa çevirmek yöntemiyle milli kaynak üreteceğiz' diyor. Biz borç ve faiz ekonomisine karşıyız" diye konuştu.



2020 yılı asgari ücret kararıyla ilgili konuşan Erbakan, işçi ve emekçilere verilen ücretin yeterli olmadığını belirtti. Asgari ücretin tespitiyle ilgili uyarılarda bulunduklarını ifade eden Erbakan, "Bu asgari ücretin tespitiyle ilgili Yeniden Refah Partisi olarak günlerden beri hem hükümeti hem de tespit komisyonunu defalarca uyardık. Asgari ücretin mevcut şartlar altında en azından 3 bin lira seviyesine getirilmesi gerektiğini, en az yüzde 50 zam yapılarak 3 bin lira olarak belirlenmesi gerektiğini ifade ettik. Ancak AK Parti, MHP koalisyon hükümeti maalesef her zaman olduğu gibi emekçinin, garibanın beklentilerini karşılamak yerine sermayenin beklentilerine göre hareket etti. İktidara gelir gelmez efsane maaş zamlarını biz yapacağız" dedi.



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobil hareketini desteklediğini aktaran Erbakan, "Yerli otomobil olarak lanse edilen araç her ne kadar tasarım ve prototipi İtalya'da yapılmış, buraya gemiyle getirilmiş olsa da, yüzde 1 dahi yüzde 0'dan üstündür. İktidarın, tam manasıyla yerli ve milli olmasa da, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da, girişimini olumlu karşılıyor ve destekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA