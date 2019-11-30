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Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanlığı basınla bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanı Bilal Bostancı düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, parti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:24Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanlığı basınla bir araya geldi
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, parti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cinci Han'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanı Bilal Bostancı, 23 Kasım 2018 yılında Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki kurucu üyelerin başvuruları ile partilerinin kurulduğunu belirterek, "Ülkemizin tamamında yapılan özverili çalışmalarla 79 ilde 700'den fazla ilçe partimizi kurmuş bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz Kasım ayının 17'sinde Ankara Arenada yaptığımız 1.Olağan Büyük kongremiz bütün bu çalışmalarımızı taçlandıracak derecede büyük ve kalabalık içeriği ile son derece dolu bir program olmuştur.

Yaklaşık 44 bin 700 dava eri Genel Başkanımızın işaretiyle bir araya gelmiş hiçbir engel ve ambargo onları durduramamıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın kongrede yaptığı konuşmada donanımlı bir lider olduğunu gösterdiğini ifade eden Bostancı, "Ülkemizin iç siyasetinden dış siyasetine, ekonomik sömürüden sağlık sorunlarına, işsizlikten eğitim sorununa, kültürel sorunlara, aile sorunlarına kadar birçok konuya değinmiş ve çözüm odaklı muhalefetin nasıl bir muhalefet olması gerektiğini göstermiştir" diye konuştu.

Bostancı, Yeni Refah Partisi'nin yılda yaklaşık 100 milyar dolar kaynak elde edeceğini kaydederek, şunları söyledi: "Bu kaynakları elde ettiğimiz zaman ülke refaha kavuşacak ve birkaç yılda ülkemizin borcu bitmiş olacaktır. Kentimiz ile ilgili düşündüklerimize gelince; tüm ilçelerimizde ziyaretlerimizi yapıyoruz ve halkımızı dinliyoruz. Halkımız çevre kirliliğinden, trafik ve park sorunundan, sularımızın tam manasıyla içilebilecek kadar temiz olmadığından, ulaşım sıkıntılarından dem vuruyor. Bizler ilimizdeki köy ve mahallelerimizde bunun fizibilite ve ar-ge çalışmalarını yapmaktayız. Tüm verilerimizi bir araya getirdiğimizde hazırladığımız manifestoyu yine siz basın mensuplarımız ve halkımızla paylaşıp gereken adımları atacağız."

Konuşmanın ardından toplantı sona erdi. - KARABÜK

Refah Partisi, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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