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Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı Mustafa Altınay oldu

Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Altınay seçildi.

29.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:16 Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı Mustafa Altınay oldu
Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Altınay seçildi.
Muş Düğün salonunda yapılan Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden kongrede konuşan İl Başkanı Eşref Yekdeş, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi.
Yekdeş, "50 yıl önce 'bir çiçekle başlayan baharı' yeniden harekete geçirmek ve milli görüş hareketini şahlandırmak için yola çıktık. Muş ili ve ilçelerinde inançlı kadroların ayağa kalktığı gün bugündür." dedi.
Kongreye Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu'da katıldı.
Yapılan seçimde 72 delegeden 55'inin oyunu alan Mustafa Altınay, Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı oldu.

Refah Partisi, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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