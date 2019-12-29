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Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Altınay seçildi

Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Altınay seçildi.

29.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:31 Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanlığına Altınay seçildi
Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Altınay seçildi.

Muş'taki bir düğün salonunda yapılan kongre; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Divan başkanlığını İlçe Başkanı Bayram Kartal'ın yaptığı kongrede konuşan İl Başkanı Eşref Yekdeş, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. Yekdeş, "Dr. Fatih Erbakan'ın arkasında Allah bizlere nefer olmayı nasip etti. 50 yıl evvel 'bir çiçekle başlayan baharı' yeniden harekete geçirmek ve milli görüş hareketini şahlandırmak için yola çıktık. Muş ili ve ilçelerinde inançlı kadroların ayağa kalktığı gün bugündür" dedi.

Refah Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Batman eski milletvekili Musa Okçu ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Okçu, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan, Muş ilimize çok önem veriyor. Coşkulu kalabalık ile yaptığımız Muş Merkez İlçe Kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erbakan Vakfı Muş İl Başkanı Hakim Yonat, Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal, STK temsilcileri, il teşkilat üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, Mustafa Altınay Yeniden Refah Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı seçildi. - MUŞ

Refah Partisi, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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