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Yeniden Refah Partisi'nden Kazım Kurt'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı ile yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.

18.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:47Yeniden Refah Partisi'nden Kazım Kurt'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Kurt, bir süre misafirleri ile sohbet etti. Ziyarette Osman Mandacı, Başkan Kurt'a Yeniden Refah Partisi ile ilgili bilgiler verdi. Gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Mandacı, milli görüş çerçevesinde siyaset yapacaklarını belirtti. Mandacı, "Başkan Kazım Kurt ile tanışmak, sohbet etmek için ziyaret ettik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Mandacı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonunda Başkan Kurt'a Necmettin Erbakan'ın Davam kitabını hediye etti. - ESKİŞEHİR

Refah Partisi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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