Yeniden Refah Partisi'nin Kurulması

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:56



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:56

Yeniden Refah Partisi kurucularından Mehmet Dere, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünerek yeniden öze dönüş için milli görüş harekatını başlatmak zorundaydık." dedi.Dere, bir tesiste düzenlediği toplantıda, milli görüş harekatının ilk 40 yılının Necmeddin Erbakan'ın liderliğinde gerçekleştiğini belirtti.Kendilerinin de liderleri Erbakan'ın teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışma şerefine nail olduklarını dile getiren Dere, şunları söyledi:"Hocamız hakka yürüdükten sonra milli görüşçü olduğunu savunan, yani doğru olduğunu iddia eden eğri davranışlar sergileyen partiler türedi. 'Benim olsun az olsun' mantığıyla hareket eden cihadı unutan partiler asla milli görüşün temsilcisi olamazlardı. Yani iki eğriden bir doğru çıkmayacağından ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünerek yeniden öze dönüş için milli görüş harekatını başlatmak zorundaydık."