Yeniden Refah Partisi Sakarya Start Veriyor

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın "Bir çiçekle bahar olmaz, ancak her bahar bir çiçekle başlar" sloganıyla 23 Kasım 2018 Cuma günü kurduğu 'Yeniden Refah Partisi' ile Sakarya'da kuruluş çalışmalarına da başladı.

Kurucu İl Başkan Hasan Çınar'ın organizasyonuyla Orhan Camii'nde bir araya gelen Sakarya kurucuları; kıldıkları Sabah Namazı ile start verdi. 9 Kasım 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan temeyülle, Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Teşkilatı'da resmi olarak kurulmuş olacak.