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Yeniden Refah Partisi Serik İlçe Başkanı Küçük, trafik kazasında yaralandı

Antalya'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, Yeniden Refah Partisi Serik İlçe Başkanı Mithat Küçük yaralandı.

02.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:48
Antalya'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, Yeniden Refah Partisi Serik İlçe Başkanı Mithat Küçük yaralandı.
Küçük'ün kullandığı 07 AHU 579 plakalı motosiklet, Kürüş Mahallesi Sanayi mevkisinde Ünal A. yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Küçük, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kolunda kırıklar olduğunu ama durumunun iyi olduğunu söyledi.
Daha önce ameliyat olan ve iyileşen eşine sürpriz yapmak için dışarı çıktığını belirten Küçük, "Olayın nasıl olduğunu anlamadım, araç bir anda önüme çıkınca duramadım. Çok şükür bir sıkıntı yok, inşallah daha iyi olacağım." dedi. Yeniden Refah Partisi Serik İlçe Başkanı Küçük, trafik kazasında yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Refah Partisi, Antalya, serik, Güncel, Haber

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