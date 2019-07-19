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Yeniden Refah Partisi, tabelasını astı

Yeniden Refah Partisinin tabelası, bir süre önce Saadet Partisi tarafından boşaltılan binaya asıldı.

19.07.2019 16:05 Yeniden Refah Partisi, tabelasını astı
Yeniden Refah Partisinin tabelası, bir süre önce Saadet Partisi tarafından boşaltılan binaya asıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı ve haberleşme sistemlerinde sıkıntılar bulunan binada tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirterek Kurban Bayramı'ndan sonra resmi açılışı yapacaklarını bildirdi.
Parti tabelasının bugün genel merkez binasının girişine asıldığını ifade eden Pamukçu, "Yaşlı bir bina. 1980'li yıllardan beri bu davanın hizmetinde olan bir bina. Milli Görüş'e uzun yıllar hizmet etmiş, dolayısıyla manevi havası bizim için çok önemli bir bina. Bundan istifade etmek istedik. Tabii ki tabelamızı başka yere asamadık, bu binaya astık. Aynı yerde siyaset yapmak önemliydi." dedi.
Pamukçu, 26 Temmuz Cuma günü Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında Merkez Karar Yürütme Kurulunun partide ilk toplantısını yapacağını söyledi.
Şu anda partinin il ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini ifade eden Pamukçu, ekim ayı içinde seçilmiş delegelerle ilk kongrelerini yapacaklarını kaydetti.
Geçen yıl kurulan Yeniden Refah Partisinin Genel Başkanlığını, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yapıyor.
Kaynak: AA
Saadet Partisi, Refah Partisi, Pamukçu, Politika

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