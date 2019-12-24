Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı

Yeniden Refah Partisi, yeni asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

"PAZAR FİYATLARINA GÖRE BELİRLENMELİ"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ının asgari ücretli olduğuna işaret edilerek, asgari ücretin TÜİK rakamlarına ve enflasyon oranlarına bakarak değil pazar fiyatlarına göre belirlenmesi görüşü savunuldu.

"EN AZ 3 BİN LİRA OLMAK ZORUNDADIR"

Asgari ücretin çalışanları açlığa mahkum etmeyecek düzeyde olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkenin ekonomik olarak büyümesinden, devletin itibarından bahsedilecekse, bu ancak dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin insanca bir yaşam sürdürebileceği koşullara sahip olmasıyla mümkün olabilir. Günümüz şartlarında asgari ücret en az 3 bin lira olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.