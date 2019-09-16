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Yeniden Refah Partisinden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar." ifadeleriyle Babacan ve Davutoğlu'na çağrıda bulundu.

16.09.2019 00:04Yeniden Refah Partisinden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a davette bulunarak, "Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz

"KAPILARIMIZ AÇIK"

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan'a seslenen Altınöz, "Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'deki 82 milyon vatandaşımıza kapılarımızı açmış bir partiyiz. Duyuyoruz ki, sayın Davutoğlu ile Babacan parti kuracaklarmış, parti kurmalarına gerek yok. Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, genç genel başkanımızla 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar. Kapılarımız açık." dedi.

"ÇALIŞMAK İSTERİZ"

Adil düzen ve milli görüş siyasetini benimseyen bir parti olduklarını belirten Altınöz, bu prensiplerle olmak kaydıyla Davutoğlu ve Babacan ile birlikte çalışmak istediklerini ifade etti. Kongreye, partinin kurucularından eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz de katıldı. Tek adayın yer aldığı kongrede, mevcut başkan Eşref Hakan Güneri, yeniden göreve getirildi.


Mehmet Altınöz, Refah Partisi, Türkiye, Politika

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