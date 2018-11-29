Yeniden Yapılandırılan Borçlar İçin 30 Kasım Uyarısı

Alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların, ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar yapmaları gerektiği bildirildi. Antalya
Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceği ifade edildi.
Ayrıca taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen kalan taksitlerin tamamının peşin olarak ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayıların kaldırılacağı ve hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağı aktarıldı.
Ödemelerin interaktif vergi dairesi uygulamasından, www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden anlaşmalı bankaların banka kartı, kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile banka şubelerinden, PTT
iş yerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabileceği kaydedildi.
Öte yandan 7020 sayılı kanunun 9. ve 6736 sayılı kanunun 11. taksit ödemelerinin de 30 Kasım'a kadar yapılması gerektiği ifade edildi.
Mükelleflerin muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamaları için ödeme işlemlerini son günlere bırakmamaları konusunda da uyarıda bulunuldu.
Antalya
29 Kasım 2018 Perşembe 10:35