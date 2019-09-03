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/yeniden/  zeytinburnu'nda kaza yapan araçtaki kurşunların sırrı çözüldü

ZEYTİNBURNU'nda kaza yapan araçtaki kurşunların sırrı çözüldü.

03.09.2019 18:24 /yeniden/  zeytinburnu'nda kaza yapan araçtaki kurşunların sırrı çözüldü
ZEYTİNBURNU'nda  kaza yapan araçtaki kurşunların sırrı çözüldü. Araçtakilerin bir restorandakilerle silahlı kavga sonrası kaçarken kaza yaptığı belirlendi.
Zeytinburnu Kazlıçeşme'de dün sabah saatlerinde hafif ticari araç, Kazlıçeşme'de virajı alamayarak kaza yapmıştı. Yaralanan sürücü ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu, yaralılar İ.H ve B.G.'nin gittikleri restoranda hesap nedeniyle tartıştıkları kişilerce darp edildiklerini belirledi. İ.H. ve B.G.'nin daha sonra aynı yere gelerek silahla ateş ettikleri restorandakilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktığı tespit edildi. Polis olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 silah ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Zeytinburnu, Kazlıçeşme, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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