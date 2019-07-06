06.07.2019 11:25
Haberler» Güncel» Haber

Yenidoğan Aydan bebek için polis helikopteri havalandı

Yenidoğan Aydan bebek için polis helikopteri havalandı

VAN'da 36 haftalıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşan Aydan bebek, kentteki hastanelerde yer olmayınca polis helikopteri ile Batman'a götürüldü.

VAN'da 36 haftalıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşan Aydan bebek, kentteki hastanelerde yer olmayınca polis helikopteri ile Batman'a götürüldü.
Kentteki özel bir hastanede 36 haftalıkken dünyaya gelen Aydan Özgökçe'de solunum yetmezliği tespit edildi. Doktoru durumu ağırlaşan Aydan bebeğin yoğun bakım ünitesine alınması istedi. Ancak kentteki hastanelerde doluluk nedeniyle yer bulunamadı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin yoğun bakım ünitesi bulunan en yakın şehre sevk edilmesine karar verdi. 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerince yapılan araştırmada Batman'da özel bir hastanede yer bulundu. Durumun aciliyeti nedeniyle devreye giren İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, bebeğin polis helikopteri ile Batman'a götürülmesi talimatını verdi. Ambulansla piste götürülen bebek, sağlık görevlilerinin eşliğinde kuvözle, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait skorsky helikopter ile Batman'a götürüldü. Ekici, Batman'da tedavi altına alınan Aydan bebeğe ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Van
Kaynak: DHA
Batman, Polis, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:19   - Türklerden Tatlı Parasını Almayan Suriyeli İha'ya Konuştu
12:18   Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
12:18   ADANA 2 gün önce satın aldığı otomobile haciz kondu, sahibi sinir krizi geçirdi
12:18   KARAMAN İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı
12:18   "Reform sürecinin bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım"
12:17   Uyuşturucuyu drone havadan, 'Roket' yerden buldu
12:17   Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı