24.06.2019 12:44
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Yenigün Mahallesi'e bin 800 metrekarelik park

Yenigün Mahallesi

Muratpaşa Belediyesi, 23 bin 167'lik nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Yenigün'de yeni bir park çalışmasında sona geldi.

Muratpaşa Belediyesi, 23 bin 167'lik nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallerinden Yenigün'de yeni bir park çalışmasında sona geldi. 1042 ve 1039 sokakları kesişiminde bulunan park alanı bin 800 metrekare genişliğe sahip.

Muratpaşa Belediyesi, ilçenin en kalabalık mahallerinden Yenigün Mahallesi'nde 21'inci park çalışmasının sonuna geldi. 1042 ve 1039 sokakları kesişiminde bulunan bin 800 metrekare genişliğindeki yeni park alanının tamamlanmasıyla birlikte mahallede park alanlarının genişliği 60 bin 734 metrekareye ulaşacak. Geçmiş yıllarda gecekondu işgali altında bulunan alanda Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bordür taşı döşenmesine devam ederken park tamamlandığında alanda çocuk oyun grubu ve dinlenme noktaları bulunacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Muratpaşa , Güncel

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