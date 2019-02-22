Kaynak: AA

Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi kapsamında, Theodosius Limanı'nda gün ışığına çıkarılan "Yenikapı 12" adlı batığın replikası, rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı.Marmaray ve metro projeleri kapsamında Yenikapı'da yürütülen arkeolojik kazılar sırasında bulunarak replikası yapılan "Yenikapı 12" teknesinin sergilenmeye başladığı Rahmi M. Koç Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi'nde birçok değerli tarihi sanat eserlerine ulaştıklarını söyledi.Ak, kazılar sonucunda buldukları eserlerle İstanbul tarihinin çok daha derin olduğu sonucuna vardıklarına işaret ederek, "Yenikapı çalışmalarındaki buluntular sadece hayat emareleri değil, esasında yoğun ticaretin yapıldığını gösteren değerli eşyalardı. İnsan yaşamına ait, sadece çıplak ayak izleri değil, terlik ve ayakkabı izleri bulunduğu için hem ticaretin hem de medeniyetin izlerini taşıyan değerli sonuçlar ortaya çıktı." dedi.Kazılar sonucunda elde edilen bulguları üniversite olarak değerlendirmeye aldıklarını belirten Ak, şöyle devam etti:"Değerlendirmenin en güzel örneği rekonstrüksiyon şeklinde 'Yenikapı 12'i batığıydı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve üniversitemizin çalışanlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesine, katkıları için teşekkür ediyorum. Bu kazılardaki sonuçları bir araya getirerek milattan sonra 9. yüzyıla ait canlı hayatın simgesi olan bu eseri bize armağan ettiler. Eser, Tuzla'da denize de indirildi ve fonksiyonel bir şekilde kullanıldı. Malum olduğu üzere deniz vasıtaları hava koşullarından en fazla etkilenen eserlerdir. Bu açıdan da nostaljik ve tarihi olan bu değerimizi korumak adına çok gayret ettik. Rahmi M. Koç Müzesi'nde bize bu alanı verdikleri için Koç ailesine üniversitemiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.""55 bin avroluk finansal bir destekle geminin inşaatına başladık"Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi'nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ufuk Kocabaş da Yenikapı 12'nin İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin yürüttüğü Marmaray kazıları sırasında 2007'de bulunduğunu aktardı.Kocabaş, "Yenikapı 12" adına İÜ ile Arkeoloji Müzeleri arasında bir protokol yapıldığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:"Protokol sonrasında İÜ bu batığın belgeleme, yerinden kaldırma çalışmaları ve yapım teknolojisi üzerine çalıştı. Daha sonra Dr. Işıl Özsait bir doktora tezi kapsamında geminin rekonstrüksiyonunu çalıştı. Bunun ardından üniversitemizin partneri olduğu bir Avrupa Birliği projesiyle geminin imalatını fonladık. RMK Marine Tersanesinde "Limen: Ege'den Karadeniz'e Kültürel Limanlar" projesiyle sağlanan 55 bin avroluk finansal bir destekle de geminin inşaatına başladık. Yaklaşık bir buçuk yıl içinde gemi tamamlandı. 2017'de de Tuzla'da denize indirdik. Bir müddet kullandıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne taşındı ve yaklaşık olarak bir yıl boyunca 400 bin ziyaretçi fotoğraflarını çekti.""Yenikapı 12" hakkındaYenikapı 12, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in deniz ticaretinin yoğun yaşandığı Theodosius Limanı'nda, batmış küçük bir ticaret teknesi olarak biliniyor.Tekne batışından yaklaşık 12 yüzyıl sonra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından gerçekleştirilen Yenikapı kazıları sırasında 2007 yılında ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılışından itibaren gövde ahşapları üzerinde aralıksız sürdürülen inceleme ve araştırmalar, batığın rekonstrüksiyonun tamamlanmasıyla birlikte görünür bir sonuca ulaştı.Yenikapı kazı alanında yükü ile birlikte keşfedilen Yenikapı 12, amfora yükünün yanı sıra, teknenin kıç tarafındaki ayrı bir bölmede kaptanın kişisel eşyalarının ele geçmesi nedeniyle diğer batıklardan ön plana çıktı.İçinde bulunan bir sikkeye, taşıdığı amforalara ve radyokarbon analizlerine göre batığın milattan sonra 9. yüzyıla ait olduğu biliniyor.