Yenikapı 12 Rekonstrüksiyonu Rahmi M. Koç Müzesi'nde Demirledi

Müze, koleksiyonunun büyük bölümünü oluşturan denizcilik objelerine bir yenisini daha ekledi. Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi kapsamında Theodosius Limanı'nda gün ışığına çıkan 37 batıktan biri Yenikapı 12, rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında Rahmi M. Koç Müzesi'e demirledi.

Denizciliğin gelişimini gemi modelleri, gerçek boyutta tekne ve yatlar, deniz makineleri figürler ve denizcilik malzemeleriyle ziyaretçileriyle buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuna yeni bir obje daha ekledi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi kapsamında Theodosius Limanı'nda yükü ile birlikte keşfedilen Yenikapı 12, RMK Marine tersanesindeki rekonstrüksiyon çalışmaları sonucu müzede yerini aldı.

Kaynak: Bültenler