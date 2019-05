Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla 1 Haziran'da Yenikapı'da 300 bin kişinin katılımıyla teravih namazı kılınacağını duyurdu.Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve muhabirlerle bir araya geldi.Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve AA çalışanlarına başsağlığı diledi.Bu ramazanın lüzumsuz tartışmalardan uzak, huzur ve güven içerisinde yaşanmasında basın mensupları ve medyanın payının çok büyük olduğunu belirten Erbaş, her konuda doğru bilgi ve haber yapmanın sorumluluğunun herkes için vazgeçilmez olduğunu söyledi.Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 ilde üst düzey yetkililerden oluşan özel irşat ekiplerince camilerde, cami dışı alanlarda ve medya organlarında irşat programlarının gerçekleştirildiğini anlatarak şunları söyledi:"Sizler de biliyorsunuz ki her konuda doğru bilgi ve haber yapma mükellefiyeti hepimiz için vazgeçilemez bir sorumluluktur. Ancak özellikle milletimizin en sağlam ortak zemini ve kardeşlik harcı olan İslam söz konusu olunca medyanın hem işlevi hem de hassasiyetleri daha önemli hale gelmektedir. Bunun için biz medya mensuplarımızı oldukça önemsiyoruz ve onlarla sürekli irtibat ve diyalog içinde olmak istiyoruz.Buradan bütün medya mensuplarımıza, Başkanlığımızın faaliyetleri ve yüce dinimiz İslam ile ilgili her konuda, her zaman bize ulaşabileceklerini ve bilgi alabileceklerini özellikle vurgulamak istiyorum. Açıkça ifade etmeliyim ki bu konuda bizi en fazla üzen şey milletimizin, İslam'ın değerleriyle asırlarca insanlığa rehberlik ettiği bu coğrafyada zaman zaman maalesef hakikatin, bir taraftan cehalete diğer yandan popülizme kurban edilmesidir. Gündelik tartışmalara, dünyevi menfaatlere, kişisel beklentilere alet edilmesidir.""İslam'ı, milleti ve devleti önemseyip hizmetlerini yaptı"Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bugüne kadar İslam'ın hakikatlerini, milletin geleceğini ve devletin bekasını önemseyip hizmetlerini yaptığını belirterek, şu bilgiyi verdi:"Bu ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığının bütün ülke sathında ve sınırlar ötesinde 160 bin kadar görevlimizle milletimize, Müslümanlara dini mübini İslam, teravih, mukabele, Kur'an kıraatleri, oruç tutma noktasında camilerimizin ibadete hazırlanmasıyla çok büyük hizmetler yapmıştır. İnşallah 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı'da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak bu yılın ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü münasebetiyle Yenikapı'da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte enderun usulü teravih namazı kılacağız."Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın "Orucun telafisi var ancak bu maçın telafisi yok." sözlerini değerlendiren Erbaş ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulunun Türkiye'de dini konularda toplumu aydınlatma alanında en yetkili kurumlar olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sorularını bu kurumlara sorup daha net ve doğru cevaplar alabileceğini ifade etti. İstanbul