Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçları "İsraf" ve "Hizmet fazlası" diyerek Yenikapı'da sergileyen ve bu araçları iade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan 5,8'lik deprem nedeniyle ihaleye çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında 1 milyon 152 bin liralık araç alımı yaptı.

KOÇ HOLDİNG'DEN KİRALADI

İmamoğlu'nun tüm bu israf söylemlerine rağmen Koç Holding'e ait Otokoç Otomotiv'den araç kiralaması dikkat çekti.

DEPREMDEN FAYDALANDILAR

26 Eylül tarihinde İstanbul'da paniğe neden olan depremden faydalanılan ve "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandığı ortaya çıktı.

İşte ihalenin belgesi: