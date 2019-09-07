Haberler» Güncel» Haber

Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru

Konuk olduğu programda Yenikapı'da sergilenen araçların içerisinde yer alan zabıta araçlarıyla ilgili "Bununla ne yapılır?" sorusunun yöneltildiği CHP'li Engin Altay, "Bilemiyorum" yanıtını verdi.

07.09.2019 07:24 Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru

Habertürk Manşet'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile, İBB'de araç israfı tartışması ve işten çıkarma polemiği konusu masaya yatırıldı.

SUNUCUNUN SORULARI TERLETTİ

Yenikapı'da sergilenen araçların şov için değil israfa dikkat çekmek amacıyla sergilendiğine dikkat çeken CHP'li Altay, program sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un sorularıyla zaman zaman zor anlar yaşadı.

"BUNUNLA NE YAPILABİLİR?"

Araçların içerisinde bulunan zabıta araçları gibi hizmet araçları için Engin Altay, "Bilemiyorum, ihtiyaç fazlasıdır herhalde" deyince Ersoy, "Bununla ne yapılır?" diye tekrar sordu.

"PERSONELE GEZ DİYE VERİLEBİLİR"

Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan CHP'li Altay, "Belediyede bankamatik maaşı alan, partiden dolayı belediyeye girmiş personele al bunla gez diye verilebilir, bilemiyorum" yanıtını verdi. Altay'ın bu cevabı ekran başındakileri şaşırttı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Zabıta, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
08:32   Sivas'ta tüyleri diken diken eden anlar! Atatürk, halka seslendi
08:31   Dha yurt bülteni - 1
08:30   Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs
08:27   Oyuncu Tuba Ünsal, annesi yanında vurulan küçük kıza sahip çıktı
08:18   Cüneyt Özdemir, Diyarbakır'daki annelere destek vermeyenlere çok kızdı
08:06   İzmir'de şüpheli ölüm
07:58   Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs