Yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor 1

YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR MİTİNG ALANINDAN ÇIKARILIYOR (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİİSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Yenikapı miting alanında sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gelen Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı açıklamanın ardından, miting alanına gelen şoförler araçları bulundukları yerden çıkarmaya başladı. Araçlardan bazıları, Yenikapı miting alanı yanındaki İspark otoparkına ve Esenler Tekstilkent'te bulunan İston A.Ş'nin otoparkına park edildi. Yenikapı miting alanının yarından sonra yapılacak bir etkinlik için yapılacak hazıklar nedneiyle boşaltıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA