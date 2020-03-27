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Yenikapı İskelesi'nde korona virüs sessizliği

Yenikapı İskelesi'nde korona virüs sessizliği İskeleye demirlenen gemiler havadan görüntülendi İstanbul Yenikapı'da bulunan deniz otobüsleri iskelesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferlerin azaltılmasının ardından seferden alınan ve iskeleye demirleyen deniz otobüsleri...

27.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:04
Yenikapı İskelesi'nde korona virüs sessizliği
İskeleye demirlenen gemiler havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Yenikapı'da bulunan deniz otobüsleri iskelesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferlerin azaltılmasının ardından seferden alınan ve iskeleye demirleyen deniz otobüsleri ve feribotlar havadan görüntülendi. İDO, seferlerini Pendik Yalova üzerinden devam ettirirken Topçular-Eskihisar arasında gerçekleştirilen feribot seferleri kesintisiz devam ettiriliyor.
Korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kalın' çağrılarının ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, oldukça kalabalık olan ve her gün binlerce insanın kullandığı ve gün içerisinde birçok seferi bulunan İDO deniz otobüsleri seferlerini büyük ölçüde azalttı. Deniz taşımacılığının da etkilendiği korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerin azaltılması sonrası Yenikapı İskelesi'ne demirleyen deniz otobüsleri ve feribotlar drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. yapmış olduğu açıklamada korona virüs tedbirleri çerçevesinde 24 Mart 2020 itibariyle geçerli olacak şekilde 09 Nisan 2020 tarihine kadar, Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm deniz otobüsü hatlarındaki seferlerin tamamen durdurulduğunu bildirmişti. Açıklamada ayrıca Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova, Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem hatlarında seferlerin devam ettiğine yer verilmişti. Seferden alınan gemiler Yenikapı İskelesi'ni adeta deniz otobüsü ve feribot otoparkına çevirdi. İskelede demirli deniz otobüsü ve feribotlar drone ile havadan görüntülendi. Yenikapı İskelesi’nde korona virüs sessizliği

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Yalova, Genel

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Yenikapı İskelesi'nde korona virüs sessizliği

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