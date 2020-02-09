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YENİKAPI MEYDANI'NDA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ' (1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHASaadet Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.

09.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:34YENİKAPI MEYDANI'NDA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ' (1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA

Saadet Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Mitingi' düzenleniyor.

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Miting meydanından detaylar

-Bayrak sallayan vatandaşlar



Donald Trump, Kudüs, Güncel

Kaynak: DHA

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