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YENİKAPI MİTİNG ALANI ÇOK SAYIDA OTOBÜSLE DOLDU -1

1 (havadan görüntüyle)Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu.

03.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:59
YENİKAPI MİTİNG ALANI ÇOK SAYIDA OTOBÜSLE DOLDU -1 (havadan görüntüyle)
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.
Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul 'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi. YENİKAPI MİTİNG ALANI ÇOK SAYIDA OTOBÜSLE DOLDU -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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YENİKAPI MİTİNG ALANI ÇOK SAYIDA OTOBÜSLE DOLDU -1
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