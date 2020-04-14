YENİKAPI PARKI'NDA KEYİF YAPTILAR, TOP OYNAYIP, GİTAR ÇALDILAR
Yenikapı Parkı'nda güzel havanın tadını çıkarıp koronavirüs meydan okudular.
14.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:54
NE YAPALIM İÇERİDE BIKTIK, USANDIK, NE YAPALIM
Yalın ailesi de güzel havayı fırsat bilip parka gelerek çekirdek ve kuruyemiş yedi. Eşi ve Çocuğu ile oturan Abdurrahman Yalın, boynundaki poları yüzüne çekerek Aha maskemiz burada. Ne yapalım içeride bıktık, usandık, ne yapalım dedi. Koronavirüs için ise, Virüs mü Virüs mü Virüsten biz ne yapacağız Virüs her yerde var diye konuştu. Yalın yanında bulunan çoğunun dışarı çıkmasının yasak olduğunun hatırlatılması üzerine, Bunun mu Bu da evde çok sıkıldı biz de onun için çıktı, yoksa çıkmazdık yanıtı verdi.
POLİS UYARDI GİDECEĞİZ BİRAZDAN
Parkta gitarıyla oturan Suriye bir genç ise, Evet çıktım, korkmuyorum. Bu korona Çin'den gelmedi, Amerika'dan geldi. Ben insanlarla çok konuşmuyorum, tek başımayım dedi.
Esmira Karabağlı, Çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini belirterek, Sıkılıyorlar evde ne yapalım. Evimiz yakın buraya. Polis uyardı gideceğiz birazdan. Koronavirüsten korkuyoruz ama ne yapalım diye konuştu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Yalın, Polis, Güncel