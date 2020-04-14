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Yenikapı Parkı'nda keyif yaptılar, top oynayıp gitar çaldılar

YENİKAPI Parkı'nda güzel havanın tadını çıkarıp koronavirüs meydan okudular.

14.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:55
Yenikapı Parkı'nda keyif yaptılar, top oynayıp gitar çaldılar
YENİKAPI  Parkı'nda güzel havanın tadını çıkarıp koronavirüs meydan okudular. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yenikapı Parkı güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Parkta piknik yapanlar, çocuklarıyla top oynayanlar, oturanlar, çocuklar, yürüyüş yapanlarla oldu. Polis ekipleri parkta bulunanları uyardı ancak, uyarıyı dikkate alan olmadı. Parkta ne sosyal mesafe dikkate alındı, ne de çocukların sokağa çıkma yasağı.

"NE YAPALIM İÇERİDE BIKTIK, USANDIK, NE YAPALIM"

Yalın ailesi de güzel havayı fırsat bilip parka gelerek çekirdek ve kuruyemiş yedi. Eşi ve Çocuğu ile oturan Abdurrahman Yalın, boynundaki poları yüzüne çekerek "Aha maskemiz burada. Ne yapalım içeride bıktık, usandık, ne yapalım" dedi. Koronavirüs için ise, "Virüs mü? Virüs mü? Virüsten biz ne yapacağız? Virüs her yerde var" diye konuştu. Yalın yanında bulunan çoğunun dışarı çıkmasının yasak olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bunun mu? Bu da evde çok sıkıldı biz de onun için çıktı, yoksa çıkmazdık" yanıtı verdi.

"POLİS UYARDI GİDECEĞİZ BİRAZDAN"

Parkta gitarıyla oturan Suriye bir genç ise, "Evet çıktım, korkmuyorum. Bu korona Çin'den gelmedi, Amerika'dan geldi. Ben insanlarla çok konuşmuyorum, tek başımayım" dedi.

Esmira Karabağlı, "Çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini belirterek, "Sıkılıyorlar evde ne yapalım. Evimiz yakın buraya. Polis uyardı gideceğiz birazdan. Koronavirüsten korkuyoruz ama ne yapalım" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yalın, Polis, Güncel
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