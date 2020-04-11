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Yenikapı Sahili boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.

11.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:34
Yenikapı Sahili boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası boş kalan Yenikapı Sahili havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da yollar boş kaldı. Vatandaşların çoğunlukla spor yaptıkları Yenikapı Sahili'nin boş hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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