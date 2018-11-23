23 Kasım 2018, 10:14
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Yenikarpuzlu Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yenikarpuzlu Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İpsala ilçesindeki Yenikarpuzlu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İpsala ilçesindeki Yenikarpuzlu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yenikarpuzlu Belediyesinde çalışan işçiler için belediyede örgütlü Hizmet-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Belediye yönetimi ile sendika arasında anlaşmaya varılan toplu iş sözleşmesi, belediyede düzenlenen törenle Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet ve İl Sekreteri Cengiz Önder tarafından imzalandı.

İşçilerin sosyal hakları ve ikramiyelerde artış sağlanan sözleşme 2 yıl geçerli olacak. Hizmet İş Sendikası,İpsala,Yenikarpuzlu
23 Kasım 2018 Cuma 10:14