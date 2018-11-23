Yenikarpuzlu Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İpsala
ilçesindeki Yenikarpuzlu
Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Yenikarpuzlu Belediyesinde çalışan işçiler için belediyede örgütlü Hizmet-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Belediye yönetimi ile sendika arasında anlaşmaya varılan toplu iş sözleşmesi, belediyede düzenlenen törenle Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, Hizmet-İş Sendikası Edirne
İl Başkanı Emre Promet ve İl Sekreteri Cengiz Önder tarafından imzalandı.
İşçilerin sosyal hakları ve ikramiyelerde artış sağlanan sözleşme 2 yıl geçerli olacak.
Hizmet İş Sendikası,İpsala,Yenikarpuzlu