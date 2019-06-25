25.06.2019 17:20
Haberler » Güncel » Haber

Yenikent'te yollar yenileniyor

Yenikent

Odunpazarı Belediyesi sorunsuz bir üst yapı parolasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında son olarak Yenikent Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Sinan Alaağaç Caddesi'nde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 bin 970 m2 alana 480 ton yol asfalt attı. Sinan Alaağaç Caddesi'nde asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, çalışmaların kısa sürede sona ereceğini söyledi.

Çalışmaların Odunpazarı genelinde devam edeceğini kaydeden ekipler, Odunpazarı Bölgesi genelinde üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.

Kaynak: Bültenler
Fen İşleri Müdürlüğü , Odunpazarı , Yenikent , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:32 Tunceli LGS sınavında Türkiye ikincisi oldu
18:32 KARABÜK Şehit ailesini ağlatan harita
18:32 ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu
18:32 SİLİVRİ'DE 6 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASI YANDI
18:31 Eşini ziyarete gitti, yakalandı
18:31 Toyota'dan yapay zeka profesyonel basketbolcu
18:31 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(BM'nin gazeteci Kaşıkçı raporu) Türkiye olarak biz raporun objektif bir...