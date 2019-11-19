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Yeniköy'deki kaza: kadının ünlü yoga eğitmeni zeynep uras olduğu ortaya çıktı

SARIYER'de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarptığı kadınınünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.

19.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:55
SARIYER'de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarptığı kadınınünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.
Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet A.(37)'ın kullandığı 34 MK 0077 plakalı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ünlü isimlere yoga eğitmenliği yapan Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.
Yaralı Uras'ın tedavisinin devam ederken, adliyeye sevk edilen sürücü Ahmet A.?nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Yeniköy'deki kaza: kadının ünlü yoga eğitmeni zeynep uras olduğu ortaya çıktı

Güncel

Kaynak: DHA


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