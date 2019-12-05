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Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek

2024'te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağıya çekecek.

05.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:31Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek
2024'te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağıya çekecek.

Artan enerji tüketimi ve iklim değişikliği enerjide tasarruf konusunu ön plana çıkarıyor. Tüm dünyada yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu'na göre Türkiye elektrik üretiminde son yıllarda hidroelektrikten güneş ve rüzgar enerjisine geçiş yapıyor. Düşen maliyetlerle birlikte enerjide dağınık sistemler daha da yaygınlaşıyor. 2024'te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağıya çekecek. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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