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Yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'e kadar yüzde 50 artacak

Dünyada yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 2024'te geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 3 bin 721 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.

21.10.2019 08:46Yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'e kadar yüzde 50 artacak
Dünyada yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin 2024'te geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 3 bin 721 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), geçen yıla ilişkin kurulu güç artışlarını ve 2019-2024 dönemi küresel temiz enerji kapasite tahminlerini içeren "Yenilenebilir Enerji 2019" raporu yayımlandı.
Buna göre, geçen yıl dünyada yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 2 bin 501 gigavat olarak kayıtlara geçti. Hidroelektrik santralleri bin 290 gigavat ile kurulu kapasite içinde başı çekti. Hidroelektrik santrallerini, 565 gigavat ile rüzgar enerjisi ve 496 gigavat ile güneş enerjisi takip etti.
Küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesine 2024 yılında bin 220 gigavat temiz enerji kapasitesi eklenecek. Böylece dünya genelinde yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 2024'te 2018'e göre yaklaşık yüzde 50 artarak 3 bin 721 gigavata ulaşacak.
Söz konusu dönemde, kurulu kapasitedeki en büyük artış 699 gigavat ile güneş enerjisinde olacak. Güneş enerjisi kurulu gücü 2024'te bin 195 gigavata ulaşacak.
Rüzgar enerjisi ise 352 gigavat artışla 917 gigavata yükselerek ikinci sırada yer alacak. Rüzgar enerjisini, 121 gigavat ek kapasite artışıyla hidroelektrik santralleri takip edecek. Hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü bin 411 gigavat olacak.
Rapora göre, Çin bin 219 gigavat ile yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinde en büyük paya sahip olacak. Çin'i, 411 gigavatla ABD, 235 gigavatla Hindistan takip edecek.
Söz konusu dönemde, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin ise 9 bin teravatsaati aşması bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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