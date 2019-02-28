Haydarpaşa Köprüsü'nün Bir Bölümü Yaya ve Araç Trafiğine Açıldı

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı çalışması kapsamında geçen yıl Nisan ayında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa Köprüsü'nün bir kısmı yaya ve araç trafiğine açıldı.
ÇALIŞMALAR GEÇEN YIL BAŞLAMIŞTI
Banliyö hattı çalışması çerçevesinde geçen yıl yıkılan Tıbbiye Caddesi'ndeki köprü yeniden yapıldı. Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, çalışmaların ardından yaya ve araç trafiğine açıldı.
Köprüdeki çalışmalar sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlemişti.
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Kaynak: AA