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Yenilenen Hyundai i30 Cenevre'yi bekliyor

Hyundai, C segmentindeki modeli i30’un tasarımıyla ilgili ipuçlarını dünya lansmanı öncesi paylaştı.

21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:41Yenilenen Hyundai i30 Cenevre'yi bekliyor
Hyundai, C segmentindeki modeli i30'un tasarımıyla ilgili ipuçlarını dünya lansmanı öncesi paylaştı.



Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılacak olan Yeni i30'un sportif tamponları ve şık LED farları, daha güçlü ve daha keskin bir görünüm sunuyor.

Şimdilik sadece N Line versiyonun çizimlerini paylaşan Hyundai, Yeni i30 N öncesi dinamik tasarıma vurgu yapıyor. Aracın daha geniş görünmesini sağlayan geniş hava girişli tamponlar ve yatay V şekilli LED farlar ile i30 bir öncekinden çok daha estetik bir yapıda olacak.

Önümüzdeki haftalarda resmi görselleri yayınlayacağını belirten Hyundai, aracın arka görünüşüne de çok güveniyor. En az öndeki kadar iddialı bir sportif tampon, LED arka lambalar ve 18 inçlik jantlarla aracın büyük sükse yapması bekleniyor. İç mekandaysa dijital gösterge paneli ve 10,25 inç ekran yer alacak.

Yeni i30, Mart 2020'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda İzmit'te üretilen Yeni i20 ile birlikte tanıtılacak.


Cenevre Otomobil Fuarı, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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