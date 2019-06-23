23.06.2019 10:22
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Yenilenen İstanbul seçimi

Yenilenen İstanbul seçimi

Kalçasından ameliyat edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacağı okula ambulansla getirildi.

Kalçasından ameliyat edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca , 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacağı okula ambulansla getirildi.
İstanbul'da seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanmaya devam ediyor.
Kalçasından ameliyat olan, vücuduna platin konulan ve tedavisine evinde devam edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca, oyunu kullanmak için ambulansla Samandra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi. Tunca, sağlık görevlileri eşliğinde oyunu kullanacağı 30 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü.
Oyunu kullanan Tunca, seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Oy kullanma işleminin ardından Tunca, ambulansla evine götürüldü.
Kaynak: AA
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