23.06.2019 11:25
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Yenilenen İstanbul seçimi

Yenilenen İstanbul seçimi

Şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan ambulansla, ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük yakınları tarafından özel araçla 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacakları okula getirildi.

Şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan ambulansla, ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük yakınları tarafından özel araçla 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacakları okula getirildi.
İstanbul'da seçmenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullanmaya devam ediyor.

Sancaktepe 'de ikamet eden, şeker hastası 60 yaşındaki Rukiye Aydoğan, evinden ambulansla alınarak Mustafa Karaşahin İlkokulu'na getirildi. Aydoğan, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine götürüldü.
Ayaklarında kireçlenme bulunan 72 yaşındaki Hamide Büyük de yakınları tarafından özel araçla okula getirildi. Tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa götürülen Büyük, oy kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
Kaynak: AA
Aydoğan , İstanbul , Güncel

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