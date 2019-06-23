23.06.2019 14:01
Haberler » Güncel » Haber

Yenilenen İstanbul seçimi

Yenilenen İstanbul seçimi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy 'de kullandı.
Bakırköy'deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokuluna gelen Buldan, oyunu kullanacağı "1329" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Buldan, bu seçimin Türkiye 'nin geleceğine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Umut ediyor ve diliyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir." dedi.
Kaynak: AA
Halkların Demokratik Partisi , Bakırköy , Buldan , İstanbul , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:43 Çifte minare leyleklerin yuvası oldu
15:43 Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi (2)
15:42 "İran asla nükleer silah sahibi olamayacak"
15:42 Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
15:41 Staj için Antalya'ya giden Doğukan 4 gündür kayıp
15:41 Suudi Arabistan, "Ayrıcalıklı Oturum Sistemi'ni" hayata geçirdi
15:40 flaş