23.06.2019 17:46
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Yenilenen İstanbul seçimi

Yenilenen İstanbul seçimi

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında adli ve idari işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında adli ve idari işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 45, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 26, beraber oy kullanmaktan 10, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 5, tehdit ve hakaretten 5, telefonla kabine girmekten 16, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 9 kişi olmak üzere 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
İşlem yapılan şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
İstanbul , Güncel

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