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Yenilenen Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken hizmete alındı

Mayıs ayında açılması planlanan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip korona virüs salgını mücadelesi kapsamında erken hizmete alındı.

30.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:45
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi korona virüs nedeniyle erken hizmete alındı
Mayıs ayında açılması planlanan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip korona virüs salgını mücadelesi kapsamında erken hizmete alındı. Hastanenin yoğun bakım üniteleri kameralara yansırken dev hastane havadan görüntülendi.
Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen Avrupa Yakası'nın en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni tip korona virüs nedeniyle erken açıldı. Korona virüs sebebiyle hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerin öneminin arttığı şu günlerde hastane 600 normal, 81 yoğun bakım yatağıyla hizmete girdi. Yeni hastane binasında vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için acil servis alanı da büyütüldü. Hastane, inşasında kullanılan 503 adet izolatör sayesinde depreme dayanaklı bir alt yapıyla 28 ameliyathanesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Yenilerek modern bir yapıya kavuşan binada sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek. Korona virüs salgınıyla mücadele edilen şu günlerde hizmete alınan hastane binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yeni binanın yanında bulunan eski hastane binası da yıkılarak yerine hastaneye ait bir blok daha yapılacak.
"YENİ BİNASINDA DA ÇOK DAHA İYİ HİZMETLER VERECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
Yenilenen hastane binası hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "28 ameliyathanesi var, en önemli özelliği de depremde içinde ameliyat yapılabilecek 80 santimetre hareket edebilen, izolatörlü bir bina olması. Biliyorsunuz 5.8 ile bir ihtar yedik(deprem). Okmeydanı zaten 1971'den beri milletimize sağlık anlamında büyük hizmetler veriyor. Yeni binasında da çok daha iyi hizmetler vereceğini öngörüyoruz. Eski binamıza göre yaklaşık 7-8 kat büyük bir binadan bahsediyoruz. 250 bin metrekare kullanım alanı var. Üstelik de üstüne her türlü büyük helikopterlerin konacağı heliportu olan bir hastaneden bahsediyoruz. Hedefimiz İstanbul'u 2023'te sağlık başkenti yapmak, elimizden geleni yapıyoruz. Biz buraya taşınacağız eski bina yıkılacak. Eski binanın yerine biz bu hastanenin aynı şekilde devamı olan bir blok daha ilave edeceğiz. Böylece tamamlanmış olacak" diye konuştu.
(Hasibe Karadağ - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Okmeydanı, Güncel
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