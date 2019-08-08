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Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı

KKTC'de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı.

08.08.2019 12:22 Yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı
KKTC'de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı.

Gemikonağı'nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı selamlama uçuşu da gerçekleştirdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC milletvekilleri ile askeri sivil yetkililer katıldı. - LEFKOŞA

Cengiz Topel, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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