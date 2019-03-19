Yenilik, İnovasyon, Rekabet ve Ticaret Ahlakı" Konferansı

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Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, inovasyona önem veren kurumların yenilikçi fikirler sayesinde işletme maliyetlerini azalttığını söyledi.Torlak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yenilik, İnovasyon, Rekabet ve Ticaret Ahlakı" konferansında yaptığı konuşmada, günümüzde pek çok bilim insanının araştırmalarında önemli bir yer teşkil eden inovasyon teriminin, yenilikçilik ve yaratıcılık boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti.İnovasyonun, ürün, hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel olmak üzere 4 farklı alanda öne çıktığını ifade eden Torlak, "İnovasyona önem veren işletme ve kurumlar her zaman daha yenilikçi, daha efektif ve daha verimli bir kurumsal yapıya sahip olabiliyorlar ve yenilikçi fikirler sayesinde işletme maliyetlerini azaltıyorlar. Özellikle işletmelerin küresel marka olma yolunda, Ar-Ge faaliyetleri için ayırdıkları bütçenin, pek çok irili ufaklı ülkenin gayrisafi milli hasılasının kat kat üstünde. Binlerce yeni fikir arasından en yenilikçi olanının bulunarak bu fikir etrafında sonuca ulaşmanın, işletmelere ciddi boyutlarda kazanç sağlıyor." diye konuştu.Bugün Türkiye'de pek çok üniversitede ve Zonguldak BEÜ'de kurulan teknopark müdürlüklerine çok sayıda yeni fikirler ile başvuru yapıldığına dikkati çeken Ömer Torlak, inovasyon tabanlı fikirlerle en büyük amacın katma değeri yüksek, daha nitelikli ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulabilmesi olduğunu ve bu süreçte yenilikçi fikirlerin ortaya konularak sürekliliğin sağlanmasında gençlere büyük iş düştüğünü ifade etti.Torlak, inovasyon temelli bir çok yenilikçi fikrin beraberinde rekabeti de getirdiğini vurgulayarak, inovasyon ve rekabet kavramlarının da bu bağlamda iç içe geçmiş olduğunu ve bu iki kavramın birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti.Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Dr. Ömer Torlak'a teşekkür plaketi takdim etti.