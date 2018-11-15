Yenilikçi Adımlar Uluslararası Projelerle Atılıyor

Başta çevrenin korunması olmak üzere pek çok uygulamayı uluslararası bağlantılar sayesinde ilçeye getiren Bornova Belediyesi, geleceğin yaşanabilir Bornova'sını inşa ediyor.

Bornova Belediyesi, dahil olduğu uluslararası projeler, taraf olduğu sözleşmeler ve üyeliklerle Bornova'nın çıtasını yükseltiyor. Üyesi olduğu Avrupa Enerji Kentleri Ağı'nın 2016 yıllık konferansı ve genel kuruluna ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi, Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin, Avrupa Yerel Yaşam'da Kadın Erkek Eşitliği Şartı ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı.

Bornova Belediyesi, UNICEF tarafından belirlenen şartları yerine getirerek Çocuk Dostu Kentler arasına katıldı. Bornova Belediyesi enerji, çevre ve atık yönetimi konusunda yer aldığı projeler neticesinde Avrupa Urbanrec projesine ortak oldu. Hacimli atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili bu projenin 130 bin Euro'luk maliyetinin tamamı Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor.

Bornova Belediyesi "Yeşil İklim Yeşil Belediye" projesini de başarıyla tamamladı. İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkileri yerelden başlayarak vatandaşlara duyurmak amacıyla bilgilendirici etkinliklerin yapıldığı proje kapsamında belediye personeline, aktivistlere, bu alanda çalışma yapan öğrencilere ve sivil toplum örgütlerine eğitimler verildi.

Dünyadaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin yerel yönetimlere yansımalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Uluslararası projelere dahil olarak ilçemizde, başta çevrenin korunmasıyla ilgili uygulamalar olmak üzere kadın haklarından, çocuk haklarına pek çok alanda yenilikçi adımlar atıyoruz. Yurtdışından 15, Türkiye'den 9 kardeş belediyesi olan Bornova Belediyemizi ilçemize daha güzel projeleri ve uygulamaları getirecek şekilde yapılandırıyoruz" dedi.