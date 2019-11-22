Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor'da ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) düzenlenen Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) programının ilk dönem kazananları belli oldu.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, programla, savunma ihtiyaçları için kritik belirli yazılım geliştirme alanlarında, rekabetçi bir yöntemle performansların artırılması, yenilikçi yöntemlerin çalışılması, sektörün yönlendirilmesi ve sonrasında ihtiyaçlar için değerlendirilecek yetkinlik havuzunun oluşturulması amaçlanıyor.

Programın 1. Dönem (2018-2019) yarışma faaliyetleri, elektro-optik uydu görüntülerinden görüntü işleme yöntemleri kullanılarak belirli hedeflerin tespiti amacıyla ODTÜ Görüntü Analizi Merkezi iş birliğiyle düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle seçilen hedefler yarışma kapsamına alındı. Test verisi olarak projelerden ve açık kaynaklardan elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanıldı. Üniversite öğrencileri, kurum, KOBİ ve üniversite çalışanlarından 147 bireysel başvurunun yapıldığı yarışmaya ön elemeyle 40 katılımcı dahil edildi.

Performans testleri sonucunda genel klasmanda birinci ve ikinci olan yarışmacılara ödülleri verildi, üç yarışmacı da teşvik ödülü almaya hak kazandı. Başarılı olan yarışmacılar, toplamda verilen 100 bin lira ödülün yanı sıra yarışma konularıyla ilgili SSB tarafından başlatılacak projelerde yer alabilecekler.

(Y³) programının 2. Dönem (2019-2020) faaliyetleri kapsamında yine uydu görüntülerinden mevcut performansların artırılması, ilave hedeflerin tespiti ve Geniş Alan Gözetleme görüntülerinden hareketli nesne tespiti ve takibi konularında yarışma düzenlenmesi planlandı. Yeni yarışma dönemine ilişkin detaylar, https://y3.ogam.metu.edu.tr/ adresinden duyurulacak ve konuyla ilgili gelişmeler bu adresten takip edilebilecek.

Kaynak: AA