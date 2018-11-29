Yeniliklere Açığız

Bugün ne yapılabilir ' Günü ikiye ayırabiliriz. Sabah
saatlerinde daha cömert ve kararlı olabileceğimiz olanaklar var. Bugün yeni bir şeyi denemek ve değişikliklere şans tanımak mümkün. Kendimizi düşünmeden risk alırken bulabiliriz. Saat 11 civarı yenilik içeren görüşmeler, sohbetler ve anlaşmalar açısından oldukça uygun. Öğle saatlerine kadar alışveriş ve kadınlarla ilgili konularda daha şanslı olabiliriz. Nelerden kaçınmalı ' Saat 14: 07'ten itibaren Başak burcuna ilerleyen Ay bizi daha dikkatli ve çalışkan olmaya yöneltiyor. Öğle sonrasında işler ve sorumluluklar hız kazanmakta. Yeteneklerimizi daha hızlı değerlendirmek isteyebiliriz. Özellikle akşam saatlerinde bolca hareket, görüşme, eğitsel uğraşlar açısından canlı ve hızlı bir tempo söz konusu. Bu saatlerde düşüncelerimizde çok daha aktifiz.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:50