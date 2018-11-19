Yenimahalle Avrupa'da Son 16 Takım Arasında

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:17

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Challenge Cup'da AzerYol'u 31-24 mağlup ederek son 16'ya kaldı.Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Challenge Cup'da son 16 takım arasına kaldı. Azeri temsilcisi AzerYol'u 31-24 mağlup eden mavi-beyazlılar, iki maç sonunda averajla turu geçmesini bildi. Cumartesi günü oynanan maçta rakibine 30-29 mağlup olan kadın hentbolcular, rövanş karşılaşmasında ipleri sıkı tuttu ve ismini son 16 takım arasına yazdırdı.Ankara'da heyecan dolu hafta sonuTakımların anlaşması nedeniyle 2 müsabakanın da Ankara'da oynanması, hentbolseverlere heyecan dolu bir hafta sonu yaşattı. Yenimahalle Belediyesi, cumartesi günü oynanan ilk maçta Azeryol karşısında şok bir yenilgi alırken, ertesi gün oynanan rövanş mücadelesinde sergilediği performansla göz doldurdu. Rakibini Azerbaycan'a eli boş gönderen Yenimahalle, aldığı sonuçla Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına girerken, taraftarlarının da gönlüne su serpti.Azeryol Bakü: 24 - Yenimahalle Belediyespor: 31THF Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kosovalı hakem ikilisi Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetti. Yenimahalle Hentbol, parkeye Isabella, Ceylan, Andrea, Beyza, Anastasia, Fatma ve Ceren yedilisiyle çıktı. Mücadelenin ilk çeyreği gol anlamında oldukça kısır geçerken, her iki takım da savunmasıyla öne çıktı. 15. dakikadan itibaren Yenimahalle adına ipleri eline alan Anastasia, golcülüğüyle öne çıkmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısını 8-18 önde kapatan mavi-beyazlılar, konsantrasyonunu maç sonuna kadar korudu ve son düdükle beraber karşılaşmadan 24-31 galip ayrıldı. Yenimahalle' de tecrübeli oyuncu Anastasia, 8 golle yıldızlaşırken, Ceylan 7, Beyza ise 6 golle galibiyette sivrilen diğer iki isim oldu.Rakip salı günü belli olacakYenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi 20 Kasım Salı günü çekilecek kurayla belli olacak. Son 16 turunda ilk maçlar 2-3 Şubat, rövanş ise 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. - ANKARA