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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YaşarTürkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

29.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:45Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik
Belediye Başkanı Fethi Yaşar Wushu Kung Fu Federasyonunun düzenlediği Wushu Sanda Ankara Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan Yenimahalle Belediyesi Kulübü sporcularını tebrik etti.
Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'nin sporcuları, turnuvada 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.
Sporcular, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede sporun geliştirilmesi için çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:
"Yenimahalle'nin geleceğini düşünerek çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanması amacıyla ilçenin dört bir yanına spor salonları ve yüzme havuzları açtık. Yenimahalle'nin gençlerine güveniyorum. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, ilçemizi gerek yurt için de gerekse yurt dışında katıldığı turnuvalarda gururla temsil ediyor, Yenimahalle'ye büyük başarılar kazandırıyor. Turnuvada emeği geçen ve madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyor, onları eğiten ve destek olan hocalarına teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

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