Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 12:26



11 Aralık 2018 Salı 12:26

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yaşar, imar planları, yapılaşma ve çevre düzenlemeleriyle ilgili bilgi verdi.Bölge halkının kültürel ve sosyal yaşamına canlılık getirecek olan Yakacık Kültür Merkezinin en yakın zamanda açılacağını belirten Yaşar, Yakacık'ın yeni gelişmekte olan, yapılaşmanın az olduğu mahallelerden biri olduğunu kaydetti.Yaşar, yetki sınırları içerisinde, vatandaşların isteklerini gerçekleştirerek, sıkıntılarını gidereceklerini belirtti.